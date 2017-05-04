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Внешняя политика 04.05.2017 21:13

Посол Израиля в Азербайджане отмечает высокий уровень отношений между двумя странами

Отношения Израиля с Азербайджаном находятся на высоком уровне, заявил посол этой страны в Баку Дан Став.

«Искренне могу сказать, что отношения Азербайджана с Израилем - отличные», - сказал Д.Став журналистам на официальном приеме по случаю 69-летия независимости Израиля.

Дипломат подчеркнул важность интенсификации контактов между гражданами двух стран.

«Что касается евреев, проживающих в Азербайджане, они никогда не подвергались дискриминации и, проживая на этой земле, были частью общества», - отметил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИЗРАИЛЬ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]