Посол Израиля в Азербайджане отмечает высокий уровень отношений между двумя странами

Отношения Израиля с Азербайджаном находятся на высоком уровне, заявил посол этой страны в Баку Дан Став.

«Искренне могу сказать, что отношения Азербайджана с Израилем - отличные», - сказал Д.Став журналистам на официальном приеме по случаю 69-летия независимости Израиля.

Дипломат подчеркнул важность интенсификации контактов между гражданами двух стран.

«Что касается евреев, проживающих в Азербайджане, они никогда не подвергались дискриминации и, проживая на этой земле, были частью общества», - отметил он.

Ф.Исазаде