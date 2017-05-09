Посол России в Армении не видит препятствий для расширения российской военной базы в республике

Расширение российской военной базы в Армении будет возможно на основе взаимной военной договоренности, считает посол России в Армении Иван Волынкин.

Так посол прокомментировал в беседе с журналистами во вторник заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который отметил в интервью телеканалу "Мир", что российские военные базы, находящиеся в Таджикистане, Киргизии и Армении, а также подразделения ОДКБ, входящие в состав коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), готовы дать отпор ИГИЛ.

"Я думаю, что министру виднее, чем послу. А так российская база тут находится для того, чтобы обеспечить безопасность Армении и в то же время для решения прочих задач", - отметил российский посол.

Касаясь возможного расширения военной базы, посол сказал: "Ну, наверно будет какое-то расширение на основе какой-то взаимной военной договоренности".