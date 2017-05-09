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СНГ 09.05.2017 14:01

Посол России в Армении не видит препятствий для расширения российской военной базы в республике

Расширение российской военной базы в Армении будет возможно на основе взаимной военной договоренности, считает посол России в Армении Иван Волынкин.

Так посол прокомментировал в беседе с журналистами во вторник заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который отметил в интервью телеканалу "Мир", что российские военные базы, находящиеся в Таджикистане, Киргизии и Армении, а также подразделения ОДКБ, входящие в состав коллективных сил оперативного реагирования (КСОР), готовы дать отпор ИГИЛ.

"Я думаю, что министру виднее, чем послу. А так российская база тут находится для того, чтобы обеспечить безопасность Армении и в то же время для решения прочих задач", - отметил российский посол.

Касаясь возможного расширения военной базы, посол сказал: "Ну, наверно будет какое-то расширение на основе какой-то взаимной военной договоренности".

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ВОЕНБАЗА, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]