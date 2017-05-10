Удельный вес просроченных кредитов банков в Азербайджане на начало апреля превышает 10% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в I-ом квартале 2017 года сократился на 5,5% - до 15 млрд 533,3 млн манатов на 1 апреля 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
Объем просроченных кредитов на начало апреля 2017 года составляет 1 млрд 590,3 млн манатов (рост на 8%) или 10,2% всех кредитов.
На 1 апреля 2017 года банками с долей государства выдано кредитов на 5 млрд 286,2 млн манатов (спад на 8,1%) или 34% всех кредитов, частными банками – 9 млрд 792,8 млн манатов (спад на 4,2%) или 63% всех кредитов. Остальное приходится на долю небанковских кредитных организаций.
Из общего объема кредитов, выданных на конец марта, на кредиты в национальной валюте приходится 8 млрд 128,4 млн манатов (спад на 6,1%), в иностранной валюте – 7 млрд 404,9 млн манатов (спад на 4,8%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте по итогам марта 2017 года составляет 47,7% против 47,3% по итогам 2016 года.
В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 1 апреля 2017 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 209 млн манатов (14,2% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 413 млн манатов (2,7%), сельское хозяйство и переработку – 449,7 млн манатов (2,9%), строительство и недвижимость - 1 млрд 878,1 млн манатов (12,1%), промышленность и производственный сектор - 1 млрд 206,8 млн манатов (7,8%), транспорт и связь - 1 млрд 227,9 млн манатов (7,9%), на домохозяйства - 5 млрд 393,3 млн манатов (34,7%), остальное - на другие сектора.
При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в январе-марте 2017 года сократился на 7,9%.
А.Ахундов
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