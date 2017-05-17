Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.8905 RUR   0.0301 GBR   2.2009 TRY   0.4797

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.66 Brent   51.65

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 16° Завтра 14° 20° 19 Май 14° 23° 20 Май 16° 25°

Дальнее зарубежье 17.05.2017 21:01

Трамп планирует озвучить в Эр-Рияде идею об арабском аналоге НАТО и заключить крупную сделку по продаже вооружений - газета

Президент США Дональд Трамп намерен в ходе визита в Саудовскую Аравию озвучить идею создания арабского аналога НАТО для борьбы против терроризма и противостояния Ирану, пишет газета "Вашингтон пост" со ссылкой на американских официальных лиц.

В связи с этим в последние недели в администрации США работают над тем, чтобы выработать базовые принципы того, как может быть устроен подобный альянс, в который должны войти исламские страны суннитского толка. Ожидается, что на первом этапе подобный военный союз могут сформировать Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Иордания. США в союз не войдут, но будут осуществлять его поддержку и помогать в решении организационных вопросов.

"В Белом доме признают, что еще предстоит проработать многие детали, а также то, каким образом будет функционировать новый альянс", - отмечает "Вашингтон пост". В статье отмечается, что между потенциальными союзниками по "арабскому" НАТО есть немало разногласий, например - по решению сирийской проблемы.

Американская администрация передала Эр-Рияду в преддверии визита Д.Трампа перечень приоритетов американского президента в том, что касается Ближнего Востока. Так, Вашингтон призывает Саудовскую Аравию интенсифицировать борьбу против исламского экстремизма и против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Кроме того, США заинтересованы в том, чтобы их арабские союзники взяли на себя более существенную нагрузку в обеспечении региональной безопасности.

"Вашингтон пост" отмечает, что в руководстве Саудовской Аравии были не в восторге от внешней политики экс-президента США Барака Обамы. Д.Трамп вызывает у них больше оптимизма.

"Они готовы сделать ставку на Трампа и на Америку", - заявил газете высокопоставленный представитель Белого дома.

Кроме того, во время поездки в Эр-Рияд Д.Трамп планирует объявить о заключении крупной сделки по поставке американского вооружения Саудовской Аравии.

"Еще идет работа над последними деталями, но чиновники утверждают, что сумма сделки составит от $98 млрд до $128 млрд", - пишет издание.

Это позволит произвести масштабную модернизацию вооружения армии Саудовской Аравии. Речь, в частности, пойдет о поставках боевых кораблей прибрежной зоны (LCS), системы ПРО THAAD, бронетехники, боеприпасов. Основная часть вооружения будет произведена в США, а небольшая часть - непосредственно в Саудовской Аравии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, БЛИЖВОСТОК, АЛЬЯНС, ПЛАНЫ


Похожие новости


Трамп встретится в Саудовской Аравии с лидерами мусульманских государств США планируют создать новый военный альянс на Ближнем Востоке - СМИ Обама призывает ближневосточных лидеров соблюдать права человека Керри считает, что на пути сирийского урегулирования существуют препятствия Керри обсудит в Абу-Даби сирийский кризис Обаме предлагают расширить военное присутствие США в Ираке и Сирии - газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]