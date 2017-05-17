Трамп планирует озвучить в Эр-Рияде идею об арабском аналоге НАТО и заключить крупную сделку по продаже вооружений - газета

Президент США Дональд Трамп намерен в ходе визита в Саудовскую Аравию озвучить идею создания арабского аналога НАТО для борьбы против терроризма и противостояния Ирану, пишет газета "Вашингтон пост" со ссылкой на американских официальных лиц.
В связи с этим в последние недели в администрации США работают над тем, чтобы выработать базовые принципы того, как может быть устроен подобный альянс, в который должны войти исламские страны суннитского толка. Ожидается, что на первом этапе подобный военный союз могут сформировать Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Иордания. США в союз не войдут, но будут осуществлять его поддержку и помогать в решении организационных вопросов.
"В Белом доме признают, что еще предстоит проработать многие детали, а также то, каким образом будет функционировать новый альянс", - отмечает "Вашингтон пост". В статье отмечается, что между потенциальными союзниками по "арабскому" НАТО есть немало разногласий, например - по решению сирийской проблемы.
Американская администрация передала Эр-Рияду в преддверии визита Д.Трампа перечень приоритетов американского президента в том, что касается Ближнего Востока. Так, Вашингтон призывает Саудовскую Аравию интенсифицировать борьбу против исламского экстремизма и против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Кроме того, США заинтересованы в том, чтобы их арабские союзники взяли на себя более существенную нагрузку в обеспечении региональной безопасности.
"Вашингтон пост" отмечает, что в руководстве Саудовской Аравии были не в восторге от внешней политики экс-президента США Барака Обамы. Д.Трамп вызывает у них больше оптимизма.
"Они готовы сделать ставку на Трампа и на Америку", - заявил газете высокопоставленный представитель Белого дома.
Кроме того, во время поездки в Эр-Рияд Д.Трамп планирует объявить о заключении крупной сделки по поставке американского вооружения Саудовской Аравии.
"Еще идет работа над последними деталями, но чиновники утверждают, что сумма сделки составит от $98 млрд до $128 млрд", - пишет издание.
Это позволит произвести масштабную модернизацию вооружения армии Саудовской Аравии. Речь, в частности, пойдет о поставках боевых кораблей прибрежной зоны (LCS), системы ПРО THAAD, бронетехники, боеприпасов. Основная часть вооружения будет произведена в США, а небольшая часть - непосредственно в Саудовской Аравии.
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