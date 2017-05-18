Ереван передал Москве осужденного на пожизненный срок рядового Пермякова

Армения передала России российского военнослужащего Валерия Пермякова, осужденного армянским судом на пожизненное заключение по обвинению в убийстве семи человек в городе Гюмри, сообщили "Интерфаксу" в министерстве юстиции Армении.
"В рамках процесса выполнения решения суда первой инстанции Ширакской области Армении от 23 августа 2016 года и в соответствии с Московской конвенцией от 1998 года "О передаче осужденных для дальнейшего несения наказания" передача В.Пермякова Российской Федерации осуществлена 18 мая", - отметили в министерстве.
В ведомстве напомнили, что Минюст Армении получил постановление суда РФ о признании приговора, вынесенного 23 августа 2016 года судом общей юрисдикции первой инстанции Ширакской области Армении бывшему военнослужащему 102-й российской военной базы в Армении В.Пермякову, и его исполнении на территории РФ.
"Решение суда РФ гарантирует безоговорочное и полное исполнение приговора гражданину РФ В.Пермякову, приговоренному судом Армении к пожизненному заключению - в порядке, установленном действующими между Арменией и Россией международными соглашениями", - отметили в ведомстве.
4 мая Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал подлежащим исполнению пожизненный приговор армянского суда В.Пермякову.
Ранее Минюст РФ подтвердил, что обсуждает с коллегами из Армении вопрос о передаче на родину для отбывания наказания рядового В.Пермякова.
12 августа 2015 года гарнизонный военный суд РФ в Гюмри признал В.Пермякова виновным по трем статьям УК РФ: дезертирство, хищение оружия и его незаконное ношение, приговорив его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Данное дело было выделено из уголовного дела об убийстве в Гюмри.
23 августа суд в Армении приговорил В.Пермякова к пожизненному заключению за убийство в Гюмри 12 января 2015 года семи членов семьи Аветисян, в том числе двух малолетних детей.
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