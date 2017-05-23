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СНГ 23.05.2017 10:47

МВД Узбекистана и РФ подписали протокол о взаимодействии

Протокол о взаимодействии между МВД Узбекистана и России подписан в ходе визита в республику министра внутренних дел РФ генерала полиции Владимира Колокольцева, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе узбекского ведомства.

"Состоялась встреча глав МВД Узбекистана и России: генерал-майора Абдусалома Азизова и генерала полиции Владимира Колокольцева", - сказали в пресс-службе.

По ее данным, по итогам встречи стороны подписали протокол о взаимодействии между МВД двух стран.

В пресс-службе отметили, что этот документ "станет действенным рычагом конструктивной и взаимовыгодной работы правоохранительных органов двух стран на ближайшее будущее".

В ходе визита В.Колокольцева планируются двусторонние переговоры делегации российского МВД в ряде ведомств Узбекистана, уточнила пресс-служба.

"Данный визит является логическим продолжением недавнего диалога на высшем уровне между главами Российской Федерации и Республики Узбекистан, в ходе которого был обсужден широкий спектр вопросов дальнейшего развития отношений между двумя странами, в том числе и по проблемам регионального и международного характера", - добавили в МВД.

Делегация МВД РФ во главе с В.Колокольцевым прибыла в Самарканд в понедельник. Ее встретили министр внутренних дел Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов, посол России в республике Владимир Тюрденев и другие официальные лица.

Глава МВД России посетил мемориальный комплекса в Самарканде, где похоронен первый президент Узбекистана Ислам Каримов.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, МВД, СОТРУДНИЧЕСТВО


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