В Москве обеспокоены всплеском напряженности в Ливии, призывают все стороны воздержаться от применения силы - МИД РФ

В Москве выражают обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Ливии, призывают все стороны отказаться от действий, которые могут поставить привести к губительным для страны последствиям.

"В Москве с большой обеспокоенностью воспринимается резкий всплеск напряженности в Ливии. Осуждения заслуживает убийство десятков людей, в том числе мирных жителей", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, размещенном на сайте ведомства.

События в Ливии, отмечается в нем, похожи на "спланированную провокацию с целью сорвать достигнутые 2 мая в Абу-Даби договоренности между ведущими деятелями Востока и Запада Ливии, свести на нет наметившийся прогресс в деле межливийского урегулирования в целом".

"Повторяем настоятельные призывы ко всем ливийским сторонам воздерживаться от применения силы, от односторонних действий, чреватых эскалацией междоусобицы с губительными для ливийской государственности последствиями", - подчеркивается в комментарии.

В Москве исходят из того, что "спорные вопросы должны решаться за столом переговоров в рамках инклюзивного диалога на базе Схиратского политического соглашения от 17 декабря 2015 г., затвержденного резолюцией 2259 СБ ООН".

"Нельзя допустить, чтобы политический процесс в Ливии оказался заложником незаконных вооруженных формирований, занимающихся подрывной деятельностью в ущерб интересам сохранения территориальной целостности и единства страны", - заявляют на Смоленской площади.

В последние дни в Ливии имело место серьезное обострение военно-политической обстановки.

По сообщениям СМИ, 18 мая отряды так называемой "Третьей силы" из Мисураты и "Бригад защитников Бенгази", аффилированные с "Ансар аш-Шариа" (местный филиал "Аль-Каиды"), осуществили вооруженное нападение на военно-воздушную базу Брак аль-Шатти близ г.Сабха на юге страны. Оно сопровождалось массовыми расправами над военнослужащими Ливийской национальной армии (ЛНА), находившимися на объекте. Из них погибло, по поступившим данным, более 140 человек. Жертвами атаки стали также гражданские лица, работавшие там или случайно оказавшиеся в этой зоне. В ответ ВВС ЛНА нанесли удары по позициям нападавших. В настоящее время, как сообщается, контроль Ливийской национальной армии над авиабазой восстановлен.