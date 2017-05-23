Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.9152 RUR   0.0301 GBR   2.2116 TRY   0.4775

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.73 Brent   53.87

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 24° Завтра 15° 23° 25 Май 14° 21° 26 Май 15° 23°

Дальнее зарубежье 23.05.2017 21:05

В Москве обеспокоены всплеском напряженности в Ливии, призывают все стороны воздержаться от применения силы - МИД РФ

В Москве выражают обеспокоенность в связи с обострением ситуации в Ливии, призывают все стороны отказаться от действий, которые могут поставить привести к губительным для страны последствиям.

"В Москве с большой обеспокоенностью воспринимается резкий всплеск напряженности в Ливии. Осуждения заслуживает убийство десятков людей, в том числе мирных жителей", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России, размещенном на сайте ведомства.

События в Ливии, отмечается в нем, похожи на "спланированную провокацию с целью сорвать достигнутые 2 мая в Абу-Даби договоренности между ведущими деятелями Востока и Запада Ливии, свести на нет наметившийся прогресс в деле межливийского урегулирования в целом".

"Повторяем настоятельные призывы ко всем ливийским сторонам воздерживаться от применения силы, от односторонних действий, чреватых эскалацией междоусобицы с губительными для ливийской государственности последствиями", - подчеркивается в комментарии.

В Москве исходят из того, что "спорные вопросы должны решаться за столом переговоров в рамках инклюзивного диалога на базе Схиратского политического соглашения от 17 декабря 2015 г., затвержденного резолюцией 2259 СБ ООН".

"Нельзя допустить, чтобы политический процесс в Ливии оказался заложником незаконных вооруженных формирований, занимающихся подрывной деятельностью в ущерб интересам сохранения территориальной целостности и единства страны", - заявляют на Смоленской площади.

В последние дни в Ливии имело место серьезное обострение военно-политической обстановки.

По сообщениям СМИ, 18 мая отряды так называемой "Третьей силы" из Мисураты и "Бригад защитников Бенгази", аффилированные с "Ансар аш-Шариа" (местный филиал "Аль-Каиды"), осуществили вооруженное нападение на военно-воздушную базу Брак аль-Шатти близ г.Сабха на юге страны. Оно сопровождалось массовыми расправами над военнослужащими Ливийской национальной армии (ЛНА), находившимися на объекте. Из них погибло, по поступившим данным, более 140 человек. Жертвами атаки стали также гражданские лица, работавшие там или случайно оказавшиеся в этой зоне. В ответ ВВС ЛНА нанесли удары по позициям нападавших. В настоящее время, как сообщается, контроль Ливийской национальной армии над авиабазой восстановлен.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, ЛИВИЯ, НАПРЯЖЕННОСТЬ


Похожие новости


Москва контактирует с Баку для защиты прав осужденного в Азербайджане россиянина Уелданова - МИД РФ Лавров: мы обязательно добьем ИГИЛ Лавров проводит переговоры с президентом Финляндии Главы МИД Азербайджана, России и Армении обсудили субстантивные переговоры по Карабаху, проведенные президентами в Вене и Санкт-Петербурге в 2016 году, заявляют в Баку Переговоры глав МИД РФ, Азербайджана и Армении 28 апреля пройдут за закрытыми дверями МИД РФ: действия Турции в отношении курдов в Ираке и Сирии вызывают глубокую озабоченность

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]