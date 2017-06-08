Баку приглашает инвесторов из ЕС инвестировать в ненефтяной сектор Азербайджана – глава Минэкономики

Азербайджан приглашает европейский бизнес инвестировать в развитие азербайджанского ненефтяного сектора, заявил министр экономики Шахин Мустафаев на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС в Баку в четверг.

"Азербайджан и Евросоюз имеют потенциал для расширения сотрудничества в сферах промышленности, транспорта, сельского хозяйства, информационных технологий, туризма, образования, здравоохранения", - сказал Ш.Мустафаев.

По словам министра, перспективно сотрудничество и в сфере энергетики.

При этом он отметил, что работы по реализации Стадии-2 проекта разработки месторождения Шах-Дениз выполнены на 93%, расширения Южно-Кавказской трубопроводной магистрали - на 85%, строительства газопровода TANAP - на 72%, газопровода TAP - на 42%.

Министр добавил, что ЕС до сих пор инвестировал в Азербайджан около $20 млрд, в ненефтяной сектор страны - около $3 млрд.

"На ЕС приходится 46% всех инвестиций в страну и 35% инвестиций в ненефтяной сектор", - сказал Ш.Мустафаев.

Министр отметил, что ЕС является ключевым торговым партнером Азербайджана. "Если в 2016 году доля ЕС в товарообороте Азербайджана составляла 35%, то за первые четыре месяца 2017 года она выросла до 38%", - сказал Ш.Мустафаев.

По его словам, в Азербайджане работают более 1,3 тыс. компаний из ЕС.

А.Ахундов