Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9162 RUR   0.0299 GBR   2.2049 TRY   0.48

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.40 Brent   49.47

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 32° Завтра 20° 31° 10 Июн 21° 29° 11 Июн 21° 28°

Внешняя политика 08.06.2017 17:02

Спикер парламента Азербайджана соболезнует иранскому коллеге в связи с терактами в Тегеране

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтай Асадов выразил соболезнование председателю Исламского консультативного совета Ирана Али Лариджани в связи с террористической атакой на Тегеран, сообщает пресс-служба азербайджанского парламента.

«Мы очень опечалены информацией о человеческих жертвах и раненых в результате совершенных в Тегеране терактах», - отмечает спикер в письменном послании на имя А.Лариджани.

О.Асадов подчеркнул, что парламент Азербайджана решительно осуждает террористическую атаку на Тегеран. «Это кровавое событие еще раз демонстрирует, что терроризм превратился в ужасное зло для всего мира, и мы парламентарии не должны жалеть своих усилий для борьбы со всеми его проявлениями», - отметил спикер.

Накануне вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана. Затем произошло нападение на мавзолей аятоллы Хомейни. В результате терактов погибли, по последним данным, 17 человек, десятки получили ранения. Ответственность за теракты взяли на себя террористы ИГИЛ.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, СПИКЕР, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


Похожие новости


Официальный Баку осудил террористическую атаку в Иране Рухани видит большой потенциал для расширения сотрудничества Ирана с Азербайджаном Алиев и Рухани обсудили вопросы региональной безопасности и строительства ж/д Север-Юг Президент Алиев поздравил Рухани с победой на президентских выборах Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в приграничных с Азербайджаном районах Ирана Азербайджано-российская AzRusTrans готова инвестировать в строительство зернового терминала в Иране – глава компании

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]