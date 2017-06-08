Спикер парламента Азербайджана соболезнует иранскому коллеге в связи с терактами в Тегеране

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Огтай Асадов выразил соболезнование председателю Исламского консультативного совета Ирана Али Лариджани в связи с террористической атакой на Тегеран, сообщает пресс-служба азербайджанского парламента.
«Мы очень опечалены информацией о человеческих жертвах и раненых в результате совершенных в Тегеране терактах», - отмечает спикер в письменном послании на имя А.Лариджани.
О.Асадов подчеркнул, что парламент Азербайджана решительно осуждает террористическую атаку на Тегеран. «Это кровавое событие еще раз демонстрирует, что терроризм превратился в ужасное зло для всего мира, и мы парламентарии не должны жалеть своих усилий для борьбы со всеми его проявлениями», - отметил спикер.
Накануне вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана. Затем произошло нападение на мавзолей аятоллы Хомейни. В результате терактов погибли, по последним данным, 17 человек, десятки получили ранения. Ответственность за теракты взяли на себя террористы ИГИЛ.
Р.Бабаев
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