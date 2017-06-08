SOCAR довела число АЗС в Румынии до 37

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую автозаправочную станцию (АЗС) в Румынии, сообщается в информации на официальном сайте SOCAR.
«АЗС введена в эксплуатацию в городе Брашов. С учетом данной станции, общее число АЗС под брендом “SOCAR” в Румынии достигло 37», - отмечается в информации.
На станции реализуются бензины NANO 95, NANO 98, дизельное топливо NANO Dizel и NANO Super Dizel.
В настоящее время АЗС под брендом «SOCAR» функционируют в 18 регионах Румынии.
Как сообщалось, в 2017 году компания планирует открыть всего 10 АЗС.
SOCAR начала свою деятельность на рынке розничной торговли нефтепродуктами в Румынии с 2011 года. До сих пор SOCAR вложила в создание и расширение собственной сети АЗС в Румынии $71,3 млн.
Н.Аббасова
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