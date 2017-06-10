Москва обеспокоена конфликтом вокруг Катара, но не вмешивается в ситуацию - Лавров

Россия не намерена вмешиваться в отношения между государствами, разорвавшими дипотношения с Катаром, однако ситуация вызывает беспокойство, и Москва призывает стороны решать противоречия за столом переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с катарским коллегой в Москве.

"Сегодня продолжим диалог между нашими странами по всем вопросам, которые представляют взаимный интерес. Разумеется, в числе этих вопросов будет и недавнее резкое обострение отношений в арабском мире. Сообщения об этом обострении, о принятых шагах некоторых арабских государств, (разрыве) дипотношений с Катаром мы восприняли с беспокойством", - сказал С.Лавров.

"Мы по принципиальным соображениям не вмешиваемся ни во внутренние дела государств, ни в их отношения меду собой", - сказал глава МИД РФ.

"Однако нас не может радовать ситуация, когда отношения между нашими партнерами ухудшаются. Мы выступаем за то, чтобы любые противоречия решались за столом переговоров путем взаимоуважительного диалога", - подчеркнул он.