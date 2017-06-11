Россия по-прежнему настаивает на коммерческом характере переговоров по реализации проекта "Северный поток-2" и просит время на изучение мандата Еврокомиссии на ведение переговоров по данному газопроводу, сообщил в воскресенье на пресс-конференции министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы этот документ (мандат - ИФ) еще не видели. Мы хотим его увидеть, изучить", - сказал он.

"Наша позиция пока заключается в том, что строительство этого инфраструктурного проекта "Северный поток-2" осуществляется коммерческими европейскими компаниями и российским "Газпромом". И на сегодняшний день все взаимоотношения строятся на коммерческой основе, это коммерческий проект", - отметил министр.