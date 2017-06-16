США особенно агрессивно вмешивались в выборы в России в 2012 году - Путин

США неоднократно вмешивались в выборы в России, особенно агрессивно это делали в 2012 году, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну в фильме, четвертая часть которого была показана в четверг на телеканале Showtime.

"И в 2000, и в 2012 году. Всегда было. Но в 2012 это было особенно агрессивно. Я в детали не буду вдаваться", - сказал В.Путин О.Стоуну, отвечая на вопрос, вмешивались ли США в выборы в России 2012 года.

По словам президента РФ, американские дипломаты также были к этому причастны.

"Например, американские партнеры об этом знают, мы говорили об этом, я и Керри (экс-госсекретарь Джон Керри - ИФ) говорил, и Обаме (экс-президент Барак Обама - ИФ) говорил. Нам трудно было себе даже представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России и собирали у себя оппозиционные силы, и финансировали, бегали на всякие митинги оппозиционные и так далее", - сказал В.Путин.

По мнению российского лидера, "дипломатическая служба должна заниматься другим, дипломатическая служба должна налаживать отношения межгосударственные".

"Неправительственные организации могут заниматься всем, чем угодно, причем любого национального происхождения. Хотя неправительственные организации часто финансируются через ряд "прокладок" и структур. Тоже то ли из госдепа, то ли из каких-то других квазигосударственных источников", - отметил он.

В.Путин заявил, что то же самое происходит "на всем постсоветском пространстве, и в Восточной Европе, и в других странах, и в Африке, и в Латинской Америке".

На вопрос О.Стоуна о том, было ли кибервмешательство в выборы 2012 года в России, президент РФ ответил: "Я, честно говоря, не особенно на это обращаю внимание, потому что у нас есть своя повестка дня, мы идем по ней.

"Мне кажется, многие наши партнеры часто живут в каком-то своем мире и часто не понимают реальных процессов, происходящих в других странах, в том числе и в России", - отметил В.Путин.