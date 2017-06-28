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Дальнее зарубежье 28.06.2017 16:10

Экономические санкции ЕС в отношении России продлены на полгода

Совет ЕС завершил начатую 26 июня письменную процедуру, в результате которой утверждено продление на шесть месяцев ограничительных мер секторального экономического характера в отношении России в связи с ситуацией на востоке Украины.

В опубликованном Советом ЕС официальном коммюнике говорится, что это решение следует из информации, которую президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель доложили 22 июня Европейскому Совету о ситуации с выполнением минских соглашений. "Эта оценка открыла путь продлению санкций на новый период в шесть месяцев", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

"Совет ЕС дал сегодня официальный ход этому решению единогласно в результате письменной процедуры в соответствии с правилами, применяемыми к любому решению такого типа", - отмечается в документе.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]