Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9408 RUR   0.0288 GBR   2.2052 TRY   0.4854

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 38° Завтра 24° 32° 1 Июл 23° 31° 2 Июл 24° 36°

Регион 29.06.2017 17:28

Грузинский лидер считает ситуацию вокруг принятия новой Конституции тупиковой

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает необходимым приостановить процесс принятия новой Конституции, поскольку по этому вопросу нет общественного согласия.

"Правящая партия "Грузинская мечта" должна осознать, что процесс принятия новой Конституции доведен до тупиковой ситуации. Этот процесс наносит серьезный урон грузинской демократии и имиджу Грузии. Мы должны начать этот процесс на основе диалога, способствующему всеобщему согласию", - сказал Г.Маргвелашвили в четверг журналистам после встречи в Батуми с президентом Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио.

В свою очередь Дж.Букиккио заявил журналистам, что процесс принятия новой Конституции "заблокирован", так как вокруг него нет консенсуса в грузинском обществе.

"Как я говорил ранее, проект хорош и его можно было бы сделать еще лучше, но с ним не согласны, кроме правящей партии, другие политические силы. Я разочарован и с каждым часом разочаровываюсь все больше, так как верил, что грузинский политический класс сделает шаг к принятию более демократической конституции, а сегодня процесс находится в кризисе", - сказал он.

В настоящее время глава Венецианской комиссии проводит в Батуми встречу с представителями оппозиционных партий и неправительственных организаций.

Две недели назад представители парламентского большинства обсуждали в Венецианской комиссии проект новой конституции, по которому парламентские выборы в 2020 году должны были проводиться по пропорциональной системе. Между тем по возвращении в Тбилиси руководство правящей партии приняло решение отложить до 2024 года проведение выборов по пропорциональной системе.

Проект новой Конституции уже принят парламентом в двух чтениях и окончательно должен быть принят осенью.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КОНСТИТУЦИЯ


Похожие новости


Без всеобщего согласия нельзя принимать новую Конституцию - президент Грузии Польский лидер обсудит в Тбилиси интеграцию Грузии в Евросоюз и НАТО Грузия должна согласовать упразднение Совета нацбезопасности с западными партнерами, считает президент Президент Грузии раскритиковал ряд готовящихся поправок в Конституцию В случае принятия новой Конституции Грузия может стать "псевдопарламентской республикой" - президент Президент Грузии и секретарь СНБ Турции обсудили трехстороннее сотрудничество с Азербайджаном в сфере обороны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]