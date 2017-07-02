Газпром обсудил с ГНКАР поставки газа в Азербайджан

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в воскресенье в Санкт-Петербурге провел переговоры с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым.
По сообщению "Газпрома", речь, в частности, шла о поставках в Азербайджан природного газа.
"Газпром" поставлял газ в Азербайджан с 2000 по 2006 год. Затем они были прекращены в связи с запуском месторождения Шах-Дениз.
С 2010 года Азербайджан начал поставки газа в Россию - этот газ использовался для газоснабжения Дагестана. В 2013 и 2014 году поставки азербайджанского газа в Россию неоднократно прерывались в связи ремонтными работами. В 2015 году поставки не осуществлялись. В 2015 году были попытки наладить поставки российского газа в адрес Азербайджанского метанольного завода (AzMeCo).
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