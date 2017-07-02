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ТЭК 02.07.2017 17:21

Газпром обсудил с ГНКАР поставки газа в Азербайджан

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в воскресенье в Санкт-Петербурге провел переговоры с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым.

По сообщению "Газпрома", речь, в частности, шла о поставках в Азербайджан природного газа.

"Газпром" поставлял газ в Азербайджан с 2000 по 2006 год. Затем они были прекращены в связи с запуском месторождения Шах-Дениз.

С 2010 года Азербайджан начал поставки газа в Россию - этот газ использовался для газоснабжения Дагестана. В 2013 и 2014 году поставки азербайджанского газа в Россию неоднократно прерывались в связи ремонтными работами. В 2015 году поставки не осуществлялись. В 2015 году были попытки наладить поставки российского газа в адрес Азербайджанского метанольного завода (AzMeCo).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]