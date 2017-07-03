Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7021 EUR   1.9426 RUR   0.0289 GBR   2.212 TRY   0.4835

Цена на нефть

    $/bbl WTI   44.74 Brent   47.31

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 39° Завтра 24° 35° 6 Июл 24° 36° 7 Июл 21° 31°

Дальнее зарубежье 03.07.2017 18:25

Банку Англии грозит первая более чем за полвека забастовка сотрудников

Банк Англии может столкнуться с первой более чем за полвека забастовкой: сотрудники служб безопасности и технического обслуживания, недовольные своими зарплатами, намерены оставить рабочие места 31 июля сроком на четыре дня.

Трудовой спор в британском ЦБ является сигналом растущего давления на правительство Великобритании в плане необходимости повышения зарплат госслужащих в условиях ускорения инфляции, негативно сказывающегося на уровне жизни населения страны.

Повышение зарплат госслужащих ограничено уровнем в 1% в год до 2020 года, тогда как инфляция в Великобритании ускорилась в мае до 2,9% на фоне ослабления фунта стерлингов в результате решения страны о выходе из ЕС.

Банк Англии увеличил фонд зарплат на 1% в этом году, однако решения об индивидуальном повышении зарплат принимается главами подразделений, пишет газета Financial Times.

Unite, крупнейший профсоюз Великобритании, обратился к главе Банка Англии Марку Карни принять меры для решения спора, касающегося зарплат служащих. М.Карни должен "привести свой дом в порядок" и прекратить игнорировать происходящее в нем, заявила представитель профсоюза Мерседес Санчес.

В заявлении профсоюза отмечается, что забастовка сделает легендарную штаб-квартиру Банка Англии на Треднидл-стрит "практически нефункционирующей".

Тем временем, британский ЦБ рассчитывает сохранить нормальное функционирование операций в условиях забастовки.

"Банк Англии был проинформирован профсоюзом о планирующейся забастовке, - говорится в сообщении ЦБ, опубликованном в понедельник. - В проведенном профсоюзом голосовании приняли участие сотрудники, составляющие порядка 2% штата Банка Англии".

У британского ЦБ есть "план на случай забастовки, который позволит всем подразделениям продолжать эффективное функционирование", отмечается в пресс-релизе.

"Мы продолжим переговоры с профсоюзом и рассчитываем на их положительный исход", - отмечают в ЦБ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЦБ, СОТРУДНИКИ, ЗАБАСТОВКА


Похожие новости


Банк Англии может потребовать от банкиров вернуть бонусы за 10 лет Банк Англии не будет рисковать восстановлением экономики страны - Карни Банк Англии не повысит ключевую ставку, пока безработица не опустится ниже 7% - глава ЦБ Банк Англии не пытается обеспечить ослабление фунта - глава ЦБ Риски для экономики Великобритании сохраняются, инфляция будет превышать 2% - Банк Англии Банк Англии сохранил ставку на уровне 0,5% годовых, воздержался от допстимулирования

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]