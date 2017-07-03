Банку Англии грозит первая более чем за полвека забастовка сотрудников

Банк Англии может столкнуться с первой более чем за полвека забастовкой: сотрудники служб безопасности и технического обслуживания, недовольные своими зарплатами, намерены оставить рабочие места 31 июля сроком на четыре дня.

Трудовой спор в британском ЦБ является сигналом растущего давления на правительство Великобритании в плане необходимости повышения зарплат госслужащих в условиях ускорения инфляции, негативно сказывающегося на уровне жизни населения страны.

Повышение зарплат госслужащих ограничено уровнем в 1% в год до 2020 года, тогда как инфляция в Великобритании ускорилась в мае до 2,9% на фоне ослабления фунта стерлингов в результате решения страны о выходе из ЕС.

Банк Англии увеличил фонд зарплат на 1% в этом году, однако решения об индивидуальном повышении зарплат принимается главами подразделений, пишет газета Financial Times.

Unite, крупнейший профсоюз Великобритании, обратился к главе Банка Англии Марку Карни принять меры для решения спора, касающегося зарплат служащих. М.Карни должен "привести свой дом в порядок" и прекратить игнорировать происходящее в нем, заявила представитель профсоюза Мерседес Санчес.

В заявлении профсоюза отмечается, что забастовка сделает легендарную штаб-квартиру Банка Англии на Треднидл-стрит "практически нефункционирующей".

Тем временем, британский ЦБ рассчитывает сохранить нормальное функционирование операций в условиях забастовки.

"Банк Англии был проинформирован профсоюзом о планирующейся забастовке, - говорится в сообщении ЦБ, опубликованном в понедельник. - В проведенном профсоюзом голосовании приняли участие сотрудники, составляющие порядка 2% штата Банка Англии".

У британского ЦБ есть "план на случай забастовки, который позволит всем подразделениям продолжать эффективное функционирование", отмечается в пресс-релизе.

"Мы продолжим переговоры с профсоюзом и рассчитываем на их положительный исход", - отмечают в ЦБ.