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Карабахский конфликт 07.07.2017 21:01

Гибель мирных жителей от армянского обстрела указывает на важность повышения роли США в обеспечении мира в регионе - министр

Гибель мирных жителей в результате армянского обстрела указывает на важность повышения роли США в обеспечении мира в регионе, сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на официальном приеме американского посольства в Баку по случаю 241-й годовщины провозглашения независимости США и 25-летия установления дипломатических отношений с Азербайджаном.

«Убийство армянскими вооруженными силами двухлетней Захры Гулиевой и ее бабушки Сахибы Гулиевой указывает на важность повышения роли США, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в обеспечении мира в регионе», - сказал С.Шарифов.

По его словам, Азербайджан и США имеют крепкие отношения в вопросах международной безопасности и борьбы с терроризмом. В частности, по его словам, Азербайджан будет продолжать вносить вклад в миротворческую миссию в Афганистане.

«Азербайджан, ведущий борьбу с международным терроризмом, 25 лет сталкивается с агрессией Армении. Эта агрессия является основной угрозой для безопасности. Мы верим, что прекращение оккупации и безоговорочный вывод оккупационных войск с территории Азербайджана, а также возвращение беженцев и вынужденных переселенцев на свои земли внесет вклад в безопасность и социальное процветание в регионе», - сказал С.Шарифов.

Посол США в Азербайджане Роберт Секута заявил, что Вашингтон, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, остается приверженным своей роли в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

«Это ужасное событие (гибель Захры и Сахибы Гулиевых - ИФ) показало, что продвигаться в урегулировании конфликта нужно только путем мирных переговоров. У этого конфликта нет военного решения. Стороны должны решить конфликт за столом переговоров. Для этого работает Минская группа ОБСЕ, однако достижение мирного урегулирования зависит от самих конфликтующих сторон», - заявил Р.Секута.

Как сообщалось ранее, ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась на текущей неделе после гибели двух азербайджанских гражданских лиц 4 июля в результате армянского обстрела.

ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.

В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, США, РОЛЬ


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