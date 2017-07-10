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Бизнес и законодательство 10.07.2017 11:26

Азербайджан вложит $60 млн в строительство железнодорожных терминалов в иранской Астаре

Правительство Азербайджана вложит $60 млн в строительство железнодорожных терминалов в иранском пограничном городе Астара, сообщает иранское агентство Mehr News.

По данным издания, руководство «Иранских железных дорог» объявило о подписании соответствующего инвестиционного соглашение с Азербайджаном с ЗАО "Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Как сообщалось ранее, АЖД возьмет в аренду терминалы сроком на 25 лет.

Строительство в иранской Астаре погрузочно-разгрузочных терминалов и железнодорожной станции на территории площадью 35 га будет осуществлено в рамках проекта создания транспортного коридора «Север-Юг».

Транспортный коридор "Север-Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Основным преимуществом коридора "Север-Юг" по сравнению с другими маршрутами является снижение расстояния и сроков доставки грузов в два-три раза. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору "Север-Юг" время доставки грузов составляет 20-25 дней.

С целью развития перевозок по этому направлению Азербайджан, Иран и Россия в 2005 году заключили соглашение о строительстве сегментов железной дороги на территории Ирана протяженностью 375 км и Азербайджана между Астарой и азербайджано-иранской границей, а также реконструкции уже существующей железной дороги на территории Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ТЕРМИНАЛЫ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]