Главы МИД Армении и РФ обсудили карабахское урегулирование

Министры иностранных дел Армении и России Эдвард Налбандян и Сергей Лавров на встрече во вторник в австрийском Мауэрбахе обсудили ситуацию вокруг Карабаха и сотрудничество.

"11 июля "на полях" неформальной встречи министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в Мауэрбахе состоялась встреча глав МИД Армении и РФ. Министры рассмотрели актуальные темы развития российско-армянского союзнического взаимодействия, уделив особое внимание выполнению достигнутых между руководителями России и Армении договоренностей", - сообщили в пресс-службе армянского МИД.

"На встрече была обсуждена проблематика нагорно-карабахского урегулирования, подчеркнута необходимость реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге", - сказали в ведомстве.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.