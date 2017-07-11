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Карабахский конфликт 11.07.2017 15:50

Главы МИД Армении и РФ обсудили карабахское урегулирование

Министры иностранных дел Армении и России Эдвард Налбандян и Сергей Лавров на встрече во вторник в австрийском Мауэрбахе обсудили ситуацию вокруг Карабаха и сотрудничество.

"11 июля "на полях" неформальной встречи министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в Мауэрбахе состоялась встреча глав МИД Армении и РФ. Министры рассмотрели актуальные темы развития российско-армянского союзнического взаимодействия, уделив особое внимание выполнению достигнутых между руководителями России и Армении договоренностей", - сообщили в пресс-службе армянского МИД.

"На встрече была обсуждена проблематика нагорно-карабахского урегулирования, подчеркнута необходимость реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммитов в Вене и Санкт-Петербурге", - сказали в ведомстве.

Кроме того, собеседники обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]