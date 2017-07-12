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Это интересно 12.07.2017 18:05

Apple построит первый дата-центр в Китае для соответствия местному законодательству

Американская компания Apple Inc. сообщила о намерении построить свой первый дата-центр в Китае для соблюдения местного закона, обязывающего мировые компании хранить данные о пользователях на территории страны.

Дата-центр будет создан совместно с китайской компанией Guizhou. Информация о китайских пользователях Apple будет перенесена туда в ближайшие месяцы, отмечается в пресс-релизе компании.

"Создание нового дата-центра позволит нам повысить скорость и надежность работы наших продуктов и сервисов, а также привести деятельность компании в соответствие с новым законодательством", - говорится в заявлении Apple.

Некоторые аналитики высказывали опасения по поводу того, что такая мера может дать китайским властям больший контроль над информацией и доступ к технологиям Apple, однако компания заверила, что у нее "действуют надежные меры защиты, в том числе персональных данных, и никаких путей обхода этих мер в системах создаваться не будет".

Акции Apple в ходе предварительных торгов в среду дорожают на 0,1%, капитализация компании оценивается в $756,3 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, APPLE, ДАТА, ЦЕНТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]