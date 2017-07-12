Apple построит первый дата-центр в Китае для соответствия местному законодательству

Американская компания Apple Inc. сообщила о намерении построить свой первый дата-центр в Китае для соблюдения местного закона, обязывающего мировые компании хранить данные о пользователях на территории страны.
Дата-центр будет создан совместно с китайской компанией Guizhou. Информация о китайских пользователях Apple будет перенесена туда в ближайшие месяцы, отмечается в пресс-релизе компании.
"Создание нового дата-центра позволит нам повысить скорость и надежность работы наших продуктов и сервисов, а также привести деятельность компании в соответствие с новым законодательством", - говорится в заявлении Apple.
Некоторые аналитики высказывали опасения по поводу того, что такая мера может дать китайским властям больший контроль над информацией и доступ к технологиям Apple, однако компания заверила, что у нее "действуют надежные меры защиты, в том числе персональных данных, и никаких путей обхода этих мер в системах создаваться не будет".
Акции Apple в ходе предварительных торгов в среду дорожают на 0,1%, капитализация компании оценивается в $756,3 млрд.
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