Apple построит первый дата-центр в Китае для соответствия местному законодательству

Американская компания Apple Inc. сообщила о намерении построить свой первый дата-центр в Китае для соблюдения местного закона, обязывающего мировые компании хранить данные о пользователях на территории страны.

Дата-центр будет создан совместно с китайской компанией Guizhou. Информация о китайских пользователях Apple будет перенесена туда в ближайшие месяцы, отмечается в пресс-релизе компании.

"Создание нового дата-центра позволит нам повысить скорость и надежность работы наших продуктов и сервисов, а также привести деятельность компании в соответствие с новым законодательством", - говорится в заявлении Apple.

Некоторые аналитики высказывали опасения по поводу того, что такая мера может дать китайским властям больший контроль над информацией и доступ к технологиям Apple, однако компания заверила, что у нее "действуют надежные меры защиты, в том числе персональных данных, и никаких путей обхода этих мер в системах создаваться не будет".

Акции Apple в ходе предварительных торгов в среду дорожают на 0,1%, капитализация компании оценивается в $756,3 млрд.