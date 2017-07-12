Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.702 EUR   1.9548 RUR   0.0281 GBR   2.1878 TRY   0.4718

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.04 Brent   47.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 34° Завтра 21° 28° 14 Июл 22° 29° 15 Июл 23° 32°

ТЭК 12.07.2017 21:12

Цена на нефть будет колебаться от $40 до $60, самый вероятный коридор $40-50 - Силуанов

Цена на нефть в краткосрочной перспективе будет колебаться в диапазоне от $40 до $60 за баррель, вероятнее всего, оставаясь в его нижней половине, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Скорее всего, по нашим оценкам, диапазон цены на нефть в ближайшее время будет колебаться где-то от $40 до $55, максимум $60 за баррель, скорее всего, даже от $40 до $50", - сказал министр в интервью "России 24" (ВГТРК).

"Поэтому нам при расчетах бюджетных проектировок нужно принимать во внимание и всегда быть готовыми к такому развороту событий, который мы проходили в период начала 2016 года, когда цена была около $25-26. Значит, нам необходимо накапливать резервы", - отметил он.

По словам А.Силуанова, перспективы роста цены на нефть сдерживает фактор сланцевой нефти, добыча которой оперативно увеличивается при улучшении конъюнктуры и создает дополнительное предложение на мировом рынке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, МИНФИН, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Добыча нефти в РФ в I полугодии 2017г - 272,285 млн т, на 0,9% выше 6 мес. 2016г РФ в июне удерживала добычу нефти на уровне 10,94 млн б/с, выполняя договоренности с ОПЕК Продление соглашения ОПЕК и не-ОПЕК по сокращению добычи ускорит оздоровление рынка нефти - Новак Транснефть подтверждает техническую возможность прокачки в Белоруссию 24 млн тонн нефти до конца года, график пока не менялся Мировые запасы нефти превышают средние 5-летние значения на 280-300 млн барр. - Новак Тюменские врачи будут лечить пациентов нефтью из Азербайджана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]