Цена на нефть будет колебаться от $40 до $60, самый вероятный коридор $40-50 - Силуанов

Цена на нефть в краткосрочной перспективе будет колебаться в диапазоне от $40 до $60 за баррель, вероятнее всего, оставаясь в его нижней половине, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Скорее всего, по нашим оценкам, диапазон цены на нефть в ближайшее время будет колебаться где-то от $40 до $55, максимум $60 за баррель, скорее всего, даже от $40 до $50", - сказал министр в интервью "России 24" (ВГТРК).
"Поэтому нам при расчетах бюджетных проектировок нужно принимать во внимание и всегда быть готовыми к такому развороту событий, который мы проходили в период начала 2016 года, когда цена была около $25-26. Значит, нам необходимо накапливать резервы", - отметил он.
По словам А.Силуанова, перспективы роста цены на нефть сдерживает фактор сланцевой нефти, добыча которой оперативно увеличивается при улучшении конъюнктуры и создает дополнительное предложение на мировом рынке.
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