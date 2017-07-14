Объем просрочки банков в Азербайджане достиг почти 12%

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в январе-мае 2017 года сократился на 10% - до 14 млрд 794 млн манатов на 1 июня 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
Объем просроченных кредитов на начало июня 2017 года составляет 1 млрд 739,8 млн манатов (рост на 18,1%) или 11,8% всех кредитов.
На 1 июня 2017 года банками с долей государства выдано кредитов на 4 млрд 765,6 млн манатов (спад на 17,1%) или 32,2% всех кредитов, частными банками - 9 млрд 629,2 млн манатов (спад на 5,8%) или 65,1% всех кредитов. Остальное приходится на долю небанковских кредитных организаций.
Из общего объема кредитов, выданных на конец мая, на кредиты в национальной валюте приходится 8 млрд 25,7 млн манатов (спад на 7,4%), в иностранной валюте – 6 млрд 768,3 млн манатов (спад на 13%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте по итогам января-мая 2017 года составляет 45,8% против 47,3% по итогам 2016 года.
В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 1 июня 2017 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 191,8 млн манатов (14,8% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов – 556,4 млн манатов (3,8%), сельское хозяйство и переработку – 438,5 млн манатов (3%), строительство и недвижимость - 1 млрд 757 млн манатов (11,9%), промышленность и производственный сектор - 1 млрд 74,7 млн манатов (7,3%), транспорт и связь - 1 млрд 2,1 млн манатов (6,8%), на домохозяйства - 5 млрд 165,5 млн манатов (34,9%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в январе-мае 2017 года сократился на 18,7%.
А.Ахундов
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