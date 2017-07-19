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Внешняя политика 19.07.2017 18:39

Баку и Исламабад обсудили перспективы военно-технического сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и глава пакистанского Нацагентства по управлению катастрофами генерал-лейтенант Омар Махмуд Хаят на встрече в Баку обсудили вопросы военно-технического сотрудничества.

«З.Гасанов и О.Хаят обсудили успешную реализацию и перспективы военного, военно-технического и военно-образовательного сотрудничества. Собеседники отметили, что это сотрудничество будет и впредь развиваться», - говорится в сообщении азербайджанского Минобороны.

Кроме того, З.Гасанов и О.Хаят отметили, что военное сотрудничество между Баку и Исламабадом отвечает интересам двух стран, подчеркнули важность увеличения усилий в этом направлении.

Азербайджанский министр также проинформировал главу пакистанского Нацагентства о карабахском конфликте, выразил Пакистану благодарность за поддержку справедливой позиции Азербайджана на международных площадках.

В свою очередь, О.Хаят отметил, что Пакистан безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджана и выразил благодарность азербайджанской стороне за позицию в вопросе урегулирования конфликта вокруг Кашмира.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]