Баку и Исламабад обсудили перспективы военно-технического сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и глава пакистанского Нацагентства по управлению катастрофами генерал-лейтенант Омар Махмуд Хаят на встрече в Баку обсудили вопросы военно-технического сотрудничества.

«З.Гасанов и О.Хаят обсудили успешную реализацию и перспективы военного, военно-технического и военно-образовательного сотрудничества. Собеседники отметили, что это сотрудничество будет и впредь развиваться», - говорится в сообщении азербайджанского Минобороны.

Кроме того, З.Гасанов и О.Хаят отметили, что военное сотрудничество между Баку и Исламабадом отвечает интересам двух стран, подчеркнули важность увеличения усилий в этом направлении.

Азербайджанский министр также проинформировал главу пакистанского Нацагентства о карабахском конфликте, выразил Пакистану благодарность за поддержку справедливой позиции Азербайджана на международных площадках.

В свою очередь, О.Хаят отметил, что Пакистан безоговорочно поддерживает территориальную целостность Азербайджана и выразил благодарность азербайджанской стороне за позицию в вопросе урегулирования конфликта вокруг Кашмира.

Ф.Исазаде