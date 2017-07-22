Алиев и Путин обсудили урегулирование карабахского конфликта

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили пути урегулирования карабахского конфликта, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта»,- говорится в информации.

Кроме того, И.Алиев и В.Путин обменялись по вопросам региональной и международной проблематики.

Ф.Исазаде



