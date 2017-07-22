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Карабахский конфликт 22.07.2017 12:30

Алиев и Путин обсудили урегулирование карабахского конфликта

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили пути урегулирования карабахского конфликта, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта»,- говорится в информации.

Кроме того, И.Алиев и В.Путин обменялись по вопросам региональной и международной проблематики.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ПУТИН, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]