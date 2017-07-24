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ТЭК 24.07.2017 15:07

РФ не против учета экспорта нефти при мониторинге сделки ОПЕК+, но просит считать и экспорт топлива

Россия не против учета техническим комитетом экспорта нефти при проведении мониторинга выполнения соглашения о сокращении добычи нефти, но просит тогда учитывать и экспорт нефтепродуктов, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на пресс-конференции.

"Мы не против того, чтобы учитывался экспорт нефти, но тогда нужно смотреть и на данные по экспорту нефтепродуктов, по внутреннему потреблению", - сказал он.

По его словам, Россия в течение действия соглашения о сокращении добычи нефти не всегда при общем снижении добычи наращивала экспорт нефти. Например, в июне экспорт нефти снижался.

"Самое главное, что мы снижаем добычу нефти, мы уменьшили ее предложение на мировом рынке", - отметил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, УЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]