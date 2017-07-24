РФ не против учета экспорта нефти при мониторинге сделки ОПЕК+, но просит считать и экспорт топлива

Россия не против учета техническим комитетом экспорта нефти при проведении мониторинга выполнения соглашения о сокращении добычи нефти, но просит тогда учитывать и экспорт нефтепродуктов, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на пресс-конференции.
"Мы не против того, чтобы учитывался экспорт нефти, но тогда нужно смотреть и на данные по экспорту нефтепродуктов, по внутреннему потреблению", - сказал он.
По его словам, Россия в течение действия соглашения о сокращении добычи нефти не всегда при общем снижении добычи наращивала экспорт нефти. Например, в июне экспорт нефти снижался.
"Самое главное, что мы снижаем добычу нефти, мы уменьшили ее предложение на мировом рынке", - отметил министр.
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