РФ не против учета экспорта нефти при мониторинге сделки ОПЕК+, но просит считать и экспорт топлива

Россия не против учета техническим комитетом экспорта нефти при проведении мониторинга выполнения соглашения о сокращении добычи нефти, но просит тогда учитывать и экспорт нефтепродуктов, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на пресс-конференции.

"Мы не против того, чтобы учитывался экспорт нефти, но тогда нужно смотреть и на данные по экспорту нефтепродуктов, по внутреннему потреблению", - сказал он.

По его словам, Россия в течение действия соглашения о сокращении добычи нефти не всегда при общем снижении добычи наращивала экспорт нефти. Например, в июне экспорт нефти снижался.

"Самое главное, что мы снижаем добычу нефти, мы уменьшили ее предложение на мировом рынке", - отметил министр.