"Дюнкерк" собрал свыше $50 млн в первые выходные после премьеры

Новый фильм Кристофера Нолана "Дюнкерк", рассказывающий об эвакуации войск союзников с побережья Бельгии в 1940 году, стал лидером американского проката в минувшие выходные, собрав $50,5 млн, по данным сайта BoxOfficeMojo.
Показатель превзошел прогнозы экспертов, предсказывавших фильму сборы в районе $40 млн.
За пределами США фильм заработал еще $55,6 млн, заняв первое место по сборам во всех странах, где он показывался, включая Россию. Таким образом, совокупные сборы картины за первый уик-энд составили $105,9 млн при бюджете в $150 млн.
"Дюнкерк" получил массу положительных отзывов от критиков, которые отмечают фирменный стиль К.Нолана, масштабные сцены сражений и отличную игру актеров, для многих из которых фильм стал дебютным. Картину называют одним из явных претендентов на "Оскар".
Второе место по сборам в США заняла комедия "Girls Trip". Картина о поездке четырех подруг в Новый Орлеан, пока еще не имеющая русского названия и даты релиза в России, заработала $30,4 млн при бюджете всего $20 млн.
На третье место переместилась самая громкая премьера позапрошлой недели - "Человек-паук: возвращение домой", собравший $22 млн. Мировые сборы фильма про супергероя составляют почти $252 млн.
В Баку отмечают отсутствие у Еревана стремления к мирному решению карабахского конфликта – МИД Азербайджана
Азербайджанские военные отправились в Москву для участия в «Армейских международных играх – 2017»
Минобороны РФ: К северо-западу от Пальмиры блокирована крупная группировка ИГИЛ
Рост цен на нефть превышает 1%, Brent торгуется около $48,6 за баррель
Выполнение отстающими странами обязательств по ОПЕК+ на все 100% даст сокращение еще на 200 тыс. б/с
Azeravtoyol получит 3 млн манатов на строительство автодороги в Баку
Azeravtoyol получит 6 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
Азеригаз газифицировал в I полугодии 35 населенных пункта в Азербайджане
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Премьер Украины обещает, что резких скачков цен на газ не будет
Зять Трампа Кушнер отверг обвинения в сговоре с Россией и заявил, что не знает никого в окружении президента, кто бы делал такое
В 15 штатах деятельность Трампа одобряют свыше 50% респондентов - исследование
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
Летняя школа «Автобус знаний» (“Təhsil avtobusu”) пройдет при поддержке Bakcell
Nar представляет пакет «Добро пожаловать» для гостей Азербайджана
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»