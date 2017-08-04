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СНГ 04.08.2017 10:11

Путин заявил, что подумает, баллотироваться ли на пост президента РФ на следующий срок

Президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает о том, баллотироваться ли ему на пост президента в 2018 году.

В ходе совещания по вопросам ликвидации пожара в Бурятии и Иркутской области, которое провел глава государства в четверг, с участниками мероприятия в режиме видеосвязи связался один из жителей села Черемушки в Бурятской области и рассказал о том, как там восстанавливается жилье после пожаров.

После этого он обратился к главе государства: "Владимир Владимирович, у нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться вновь на этот пост".

"Я подумаю, спасибо", - ответил на это В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ВЫБОРЫ, ПУТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]