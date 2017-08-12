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Внешняя политика 12.08.2017 09:56

Баку и Пекин провели очередной раунд политических консультаций

Министерства иностранных дел Азербайджана и Китая провели очередной раунд политических консультаций, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Замминистры иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и Китая Ли Хуилай в рамках политических консультаций обсудили положение и перспективы развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по региональным и международным вопросам», - сказано в сообщении.

Х.Халафов подчеркнул, что сотрудничество с Китаем является приоритетным направлением внешнеполитического курса Азербайджана, отметив развивающиеся по восходящей линии по всем направлениям двусторонние отношения между Баку и Пекином.

«Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Китаем во всех областях, в том числе в долгосрочных экономических связях», - сказал замминистра.

Л.Хуилай назвал Азербайджан традиционным партнером Китая.

На встрече было подчеркнуто, что Азербайджан и Китай с уважением относятся к суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности границ друг друга.

Замглавы МИД Китая подчеркнул, что официальный Пекин выступает за реализацию принятых Совбезом ООН резолюций по оккупированным территориям Азербайджана.

«Китай готов играть конструктивную роль в сохранении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа», - отметил Л.Хуилай, выразив соболезнования азербайджанской стороне в связи с погибшими в результате последних событий в прифронтовой зоне.

Он также выразил готовность Китая оказать поддержку «являющемуся одним из основных партнеров Пекина в Евразийском регионе Азербайджану в развитии современного Шелкового пути».

Отмечая наличие большого потенциала для дальнейшего роста взаимного торгового оборота, Л.Хуилай подчеркнул важность увеличения объемов поставок азербайджанской продукции на китайский рынок.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, КОНСУЛЬТАЦИИ, МИД


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]