Исламабад имеет принципиальную позицию по карабахскому конфликту – посол

Исламабад имеет принципиальную позицию в вопросе урегулирования карабахского конфликта, заявил в понедельник посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.
«Я выражаю благодарность Азербайджану за позицию в Кашмирском вопросе. Пакистан также имеет принципиальную позицию в Карабахском конфликте»,- заявил С.Мохманд на церемонии поднятия флага по случаю 70-летия независимости Пакистана в посольстве этой страны в Баку.
По его словам, в 2017 году Азербайджан и Пакистан отметили «серебряную годовщину» взаимоотношений, которые за 25 лет со дня установления дипломатических отношений достигли высокого уровня.
«Наши отношения всегда были крепкими и укрепляются с каждым днем. В основе этих крепких, братских отношений стоят политические связи. Наши взаимоотношения развиваются по всем направлениям. Они выше уровня стратегического партнерства», - отметил дипломат.
Официальный Исламабад неоднократно заявлял о поддержке позиции Азербайджана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Ф.Исазаде
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