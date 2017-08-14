Исламабад имеет принципиальную позицию по карабахскому конфликту – посол

Исламабад имеет принципиальную позицию в вопросе урегулирования карабахского конфликта, заявил в понедельник посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

«Я выражаю благодарность Азербайджану за позицию в Кашмирском вопросе. Пакистан также имеет принципиальную позицию в Карабахском конфликте»,- заявил С.Мохманд на церемонии поднятия флага по случаю 70-летия независимости Пакистана в посольстве этой страны в Баку.

По его словам, в 2017 году Азербайджан и Пакистан отметили «серебряную годовщину» взаимоотношений, которые за 25 лет со дня установления дипломатических отношений достигли высокого уровня.

«Наши отношения всегда были крепкими и укрепляются с каждым днем. В основе этих крепких, братских отношений стоят политические связи. Наши взаимоотношения развиваются по всем направлениям. Они выше уровня стратегического партнерства», - отметил дипломат.

Официальный Исламабад неоднократно заявлял о поддержке позиции Азербайджана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Ф.Исазаде