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Внешняя политика 14.08.2017 11:50

Исламабад имеет принципиальную позицию по карабахскому конфликту – посол

Исламабад имеет принципиальную позицию в вопросе урегулирования карабахского конфликта, заявил в понедельник посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд.

«Я выражаю благодарность Азербайджану за позицию в Кашмирском вопросе. Пакистан также имеет принципиальную позицию в Карабахском конфликте»,- заявил С.Мохманд на церемонии поднятия флага по случаю 70-летия независимости Пакистана в посольстве этой страны в Баку.

По его словам, в 2017 году Азербайджан и Пакистан отметили «серебряную годовщину» взаимоотношений, которые за 25 лет со дня установления дипломатических отношений достигли высокого уровня.

«Наши отношения всегда были крепкими и укрепляются с каждым днем. В основе этих крепких, братских отношений стоят политические связи. Наши взаимоотношения развиваются по всем направлениям. Они выше уровня стратегического партнерства», - отметил дипломат.

Официальный Исламабад неоднократно заявлял о поддержке позиции Азербайджана в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]