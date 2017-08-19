Украинские трудовые мигранты поддерживают рост экономики Польши - Barclays

Приток рабочей силы с Украины положительно влияет на экономику Польши, поскольку способствует более эффективному освоению инвестиций.

Соответствующее мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционного банка Barclays, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"В то время как в Польше наблюдается демографическое старение населения, существенный приток мигрантов с Украины обеспечил необходимый запас рабочей силы на рынке, что позволяет Польше более эффективно осваивать дотации ЕС", - считают аналитики.

При этом, отмечается в обзоре, Венгрия наряду с Польшей также получает финансирование из ЕС, однако его освоение, отражаемое в объемах инвестиций в экономику, ограничено нехваткой рабочей силы.

Согласно аналитическому обзору, во втором квартале 2017 года рост экономики Польши составил 3,9%, тогда как Венгрии - 3,2%.

Для сравнения: рост валового внутреннего продукта Украины апреле-июне 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 2,4%.

По данным Национального банка Украины, в настоящее время дефицит текущего счета в значительной степени перекрывается за счет населения, продающего валюту из своих сбережений. Эта валюта, по сути, обеспечивает имеющуюся сбалансированность валюты на межбанковском рынке и определенную стабильностью гривны.