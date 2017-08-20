Азербайджан в 2017г намерен обеспечить водой более 100 тыс. гектаров новых посевных площадей – президент Алиев

Азербайджан в 2017 году намерен обеспечить водой более 100 тыс. гектаров новых посевных площадей, сказал президент Ильхам Алиев в субботу на встрече с представителями общественности Гейгельского района, говорится в сообщении на сайте главы государства.
«В этом году наша цель заключается в том, чтобы обеспечить водой более 100 тыс. гектаров новых посевных площадей», - сказал И.Алиев.
По его словам, в результате работы, проделанной за последние годы, – создание водохранилищ Шамкирчай, Тахтакерпю, каналов и других мелиоративных мер, - к посеву привлечены десятки тысяч гектаров новых земельных участков.
«Применяются также новые оросительные системы, в том числе в этом регионе. После выполнения этой работы мы сможем развивать сельское хозяйство только за счет повышения продуктивности», - заявил И.Алиев.
А.Ахундов
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