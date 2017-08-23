Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0081 RUR   0.0288 GBR   2.1911 TRY   0.4862

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.51 Brent   52.72

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 33° Завтра 23° 33° 25 Авг 23° 32° 26 Авг 21° 29°

Дальнее зарубежье 23.08.2017 09:14

Шеф Пентагона просил иракских курдов отложить референдум о независимости и призвал к диалогу с Багдадом - СМИ

Министр обороны США Джим Мэттис призвал главу Иракского Курдистана Масуда Барзани отсрочить проведение референдума о независимости, запланированного на сентябрь, сообщила газета The New York Times.

Дж.Мэттис, как сообщил Пентагон, в ходе пребывания в Ираке встретился с М.Барзани, а также иракским премьером Хайдером аль-Абади.

При этом американский министр призвал курдов к диалогу с властями Ирака для урегулирования разногласий, говорится в сообщении военного ведомства США.

Издание, комментируя призыв Дж.Мэттиса, отмечает, что "это стало новым толчком со стороны американских официальных лиц, которые опасаются что (референдум - ИФ) может привести к новой политической нестабильности в стране в период, когда в Ираке продолжается борьба против ИГИЛ".

Ранее с предложением отложить проведение референдума к М.Барзани в ходе телефонной беседы обращался госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Об этом же главу Курдистана просил глава Центрального командования Вооруженных сил США Джозеф Вотел при посещении Ирака на минувшей неделе, напоминает The New York Times.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАК, КУРДЫ, ПРИЗЫВ


Похожие новости


Шеф Пентагона прибыл с необъявленным визитом в Ирак - СМИ Зять Трампа в качестве советника президента прибыл с визитом в Ирак - Белый дом Глава Пентагона заявил об отсутствии у Вашингтона планов на нефть Ирака Глава Пентагона прибыл с визитом в Ирак После освобождения иракского Мосула необходимо отвоевать сирийский город Ракку, считает Хиллари Клинтон США направят более 600 военнослужащих в Ирак для поддержки в освобождении Мосула - Пентагон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]