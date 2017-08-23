Шеф Пентагона просил иракских курдов отложить референдум о независимости и призвал к диалогу с Багдадом - СМИ

Министр обороны США Джим Мэттис призвал главу Иракского Курдистана Масуда Барзани отсрочить проведение референдума о независимости, запланированного на сентябрь, сообщила газета The New York Times.
Дж.Мэттис, как сообщил Пентагон, в ходе пребывания в Ираке встретился с М.Барзани, а также иракским премьером Хайдером аль-Абади.
При этом американский министр призвал курдов к диалогу с властями Ирака для урегулирования разногласий, говорится в сообщении военного ведомства США.
Издание, комментируя призыв Дж.Мэттиса, отмечает, что "это стало новым толчком со стороны американских официальных лиц, которые опасаются что (референдум - ИФ) может привести к новой политической нестабильности в стране в период, когда в Ираке продолжается борьба против ИГИЛ".
Ранее с предложением отложить проведение референдума к М.Барзани в ходе телефонной беседы обращался госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Об этом же главу Курдистана просил глава Центрального командования Вооруженных сил США Джозеф Вотел при посещении Ирака на минувшей неделе, напоминает The New York Times.
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