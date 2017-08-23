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Дальнее зарубежье 23.08.2017 15:02

Советник президента США Кушнер прибыл в Египет на переговоры по палестино-израильскому конфликту

Советник и зять президента США Джаред Кушнер прибыл в Каир для участия в переговорах о возможности возрождения палестино-израильского диалога, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

Дж.Кушнер возглавляет американскую делегацию, которую также составляют спецпредставитель президента США по международным переговорам Джейсон Гринблатт и советник президента Дина Пауэлл.

Как ожидается, в среду они встретятся с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

Накануне делегация провела переговоры с королем Иордании Абдаллой II.

Дж.Кушнер, как ожидается, в четверг проведет встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и палестинским лидером Махмудом Аббасом в рамках попытки восстановить между ними диалог.

Последний раунд переговоров между палестинцами и израильтянами провалился три года назад.

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Тэги: США, БЛИЖВОСТОК, КУШНЕР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]