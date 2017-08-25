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Макроэкономика 25.08.2017 14:55

Мировая экономика в 2017 г. вернется к синхронному росту впервые за 10 лет

Все 45 крупнейших стран мира по объему ВВП, отслеживаемые Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по итогам 2017 года могут продемонстрировать одновременный рост впервые за десятилетие.

Таким образом, мировая экономика успешно завершила восстановление после глобального кризиса благодаря стимулирующим программам и низким процентным ставкам центробанков, пишет The Wall Street Journal.

В 33 из 45 государств будет наблюдаться усиление темпов роста по сравнению с 2016 годом, прогнозируют эксперты ОЭСР. Эта доля является самой высокой с 2010 года.

По оценкам Международного валютного фонда, мировой ВВП повысится на 3,5% в этом году и на 3,6% в следующем после подъема на 3,2% в 2016 году.

За последние 50 лет синхронный рост всех государств, отслеживаемых ОЭСР, был редким явлением: помимо середины прошлого десятилетия, он также наблюдался в конце 1980-х годов и в течение нескольких лет перед нефтяным кризисом 1973 года.

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Тэги: МИР, ЭКОНОМИКА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]