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Регион 05.09.2017 17:54

Определен перечень войск, выделяемый РФ и Арменией в состав объединенной ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности

Россия и Армения определили состав войск, которые будут действовать в рамках Объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности, сообщил во вторник начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.

"Определен перечень войск, выделяемый Российской Федерацией и Республикой Армения в состав Объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности", - сказал он на заседании Координационного комитета по вопросам ПВО.

По словам П.Кураченко, началась разработка документов по практической реализации соглашения между двумя странами о создании Объединенной региональной системы ПВО.

"Продолжается практическая реализация соглашений о создании единых региональных систем ПВО России и Белоруссии, а также России и Казахстана", - добавил генерал.

Также, отметил П.Кураченко, сейчас идет согласование документа о создании объединенных региональных систем ПВО с Киргизией и Таджикистаном.

Во вторник в Астрахани проходит заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран Содружества. В нем принимают участие делегации от министерств обороны России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, КАВКАЗ, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]