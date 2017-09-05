Определен перечень войск, выделяемый РФ и Арменией в состав объединенной ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности

Россия и Армения определили состав войск, которые будут действовать в рамках Объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности, сообщил во вторник начальник главного штаба - первый заместитель главкома Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенант Павел Кураченко.
"Определен перечень войск, выделяемый Российской Федерацией и Республикой Армения в состав Объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе коллективной безопасности", - сказал он на заседании Координационного комитета по вопросам ПВО.
По словам П.Кураченко, началась разработка документов по практической реализации соглашения между двумя странами о создании Объединенной региональной системы ПВО.
"Продолжается практическая реализация соглашений о создании единых региональных систем ПВО России и Белоруссии, а также России и Казахстана", - добавил генерал.
Также, отметил П.Кураченко, сейчас идет согласование документа о создании объединенных региональных систем ПВО с Киргизией и Таджикистаном.
Во вторник в Астрахани проходит заседание Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны стран Содружества. В нем принимают участие делегации от министерств обороны России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.
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