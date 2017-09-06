Юнкер напомнил руководству Венгрии о несоблюдении совместно одобренных странами ЕС обязательств по миграции

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер напомнил премьеру Венгрии Виктору Орбану, что его страна не соблюдает одобренные членами ЕС обязательства по миграции, сообщает в среду бельгийская газета Le Soir.

Изначально В.Орбан обратился к Ж.-К. Юнкеру с просьбой возместить Будапешту половину расходов страны на защиту внешних границ. Венгрия, в частности, возвела пограничные заграждения и построила транзитные лагеря для беженцев.

Сумма, на которую рассчитывают венгерские власти, составляет 441,6 млн евро, пишет издание.

Со ссылкой на свой источник, Le Soir утверждает, что Ж.-К.Юнкер в своем ответе напомнил, что Венгрия отвергла предложение ЕС разместить у себя 54 тыс. просителей убежища. Венгерское правительство вместе со словацким оспорило это требование в Суде ЕС, решение которого ожидается в среду.

Глава Еврокомиссии также указал на то, что Будапешт использовал только треть из выделенной ему Брюсселем в 2014-2015 годах экстренной помощи в 6,26 млн евро. Кроме того, ЕС выделил Венгрии еще 40 млн евро до 2020 года на защиту внешних границ.

Наконец, Ж.-К.Юнкер отметил, что европейский корпус береговой охраны не получил никаких предложений от Венгрии по увеличению его контингента.

По словам главы Еврокомиссии, которые приводит бельгийская газета, Будапешт призывает "к большему участию Европы в области миграции и управления границами, основываясь на принципе солидарности", однако "солидарность не выбирают, как блюдо в меню, когда можно попросить управление границами и отказаться соблюдать совместно принятое решение о расселении (мигрантов)".