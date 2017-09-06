Столтенберг отправится в октябре в Японию и Южную Корею на фоне обострения конфликта на Корейском полуострове

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в среду, что планирует посетить Южную Корею и Японию в октябре этого года.

"НАТО внимательно следит за развитием событий в регионе, мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами - Южной Кореей и Японией", - отметил он, рассказав о запланированных на октябрь этого года поездках в эти страны.

Й.Столтенберг вновь осудил действия КНДР и призвал Пхеньян отказаться от ядерной программы.

"Я решительно осуждаю ядерное испытание, проведенное в Северной Корее, и я осуждаю разработку Северной Кореей межконтинентальных баллистических ракет", - заявил он, выступая в Эстонии.

Й.Столтенберг призвал Пхеньян прекратить проведение ядерных испытаний и разработку ядерного оружия.

Генсек НАТО напомнил, что подобные действия идут вразрез с рядом резолюций СБ ООН.