В МИД РФ считают, что давление на власти Мьянмы может привести лишь к обострению ситуации в этой стране

Москва считает, что излишнее давление на власти Мьянмы и бездоказательные обвинения в преследовании мусульманского меньшинства обостряют и без того сложную ситуацию в этой стране.

"Какое-либо давление, наряду с бездоказательными обвинениями в жестокости в отношении мусульман, в нынешней обстановке может привести лишь к обострению ситуации в этой стране и вокруг нее", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.

По ее словам, в МИД РФ отслеживают ситуацию вокруг событий в Мьянме, в том числе "относительно информационных вбросов и фейковых новостей". "Большая просьба руководствоваться проверенной информацией", - призвала М.Захарова.

Касаясь позиции Москвы, представитель внешнеполитического ведомства РФ заявила: "Мы исходим из того, что официальные власти Мьянмы безотлагательно примут все возможные меры по недопущению эскалации насилия, восстановлению на данной территории законности и правопорядка, обеспечению нормальных социально-экономических условий и урегулированию проблем беженцев".

М.Захарова заявила также, что следует учитывать "демонстрируемую властями Мьянмы готовность следовать рекомендациям консультативной комиссии во главе с бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном".