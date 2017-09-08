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СНГ 08.09.2017 14:17

В МИД РФ считают, что давление на власти Мьянмы может привести лишь к обострению ситуации в этой стране

Москва считает, что излишнее давление на власти Мьянмы и бездоказательные обвинения в преследовании мусульманского меньшинства обостряют и без того сложную ситуацию в этой стране.

"Какое-либо давление, наряду с бездоказательными обвинениями в жестокости в отношении мусульман, в нынешней обстановке может привести лишь к обострению ситуации в этой стране и вокруг нее", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве.

По ее словам, в МИД РФ отслеживают ситуацию вокруг событий в Мьянме, в том числе "относительно информационных вбросов и фейковых новостей". "Большая просьба руководствоваться проверенной информацией", - призвала М.Захарова.

Касаясь позиции Москвы, представитель внешнеполитического ведомства РФ заявила: "Мы исходим из того, что официальные власти Мьянмы безотлагательно примут все возможные меры по недопущению эскалации насилия, восстановлению на данной территории законности и правопорядка, обеспечению нормальных социально-экономических условий и урегулированию проблем беженцев".

М.Захарова заявила также, что следует учитывать "демонстрируемую властями Мьянмы готовность следовать рекомендациям консультативной комиссии во главе с бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном".

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Тэги: РОССИЯ, МИД, МЬЯНМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]