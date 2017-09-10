Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает генпрокурора Украины Юрия Луценко вмешаться в ситуацию, сложившуюся с остановкой поезда "Интерсити" в польском Перемышле, в который сели экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вместе с сопровождающими его украинскими политиками.

"То, что тут происходит, - это преступление... Я от имени народных депутатов обращаюсь к генеральному прокурору... я прошу Юрия Витальевича вмешаться в ситуацию. Вмешайтесь, пожалуйста. Президент Украины дает антизаконные приказы задерживать поезд, не впускать людей на Украину, и без вмешательства генеральной прокуратуры эта ситуация не исправится", - заявила она журналистам на перроне вокзала в Перемышле.

"Наша команда сейчас садится в поезд снова, и мы будем ждать реакции генерального прокурора Украины",- сообщила Ю.Тимошенко.