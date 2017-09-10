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СНГ 10.09.2017 18:56

Тимошенко просит генпрокурора Украины отреагировать на ситуацию, сложившуюся с отправкой из Перемышля поезда "Интерсити"

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает генпрокурора Украины Юрия Луценко вмешаться в ситуацию, сложившуюся с остановкой поезда "Интерсити" в польском Перемышле, в который сели экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили вместе с сопровождающими его украинскими политиками.

"То, что тут происходит, - это преступление... Я от имени народных депутатов обращаюсь к генеральному прокурору... я прошу Юрия Витальевича вмешаться в ситуацию. Вмешайтесь, пожалуйста. Президент Украины дает антизаконные приказы задерживать поезд, не впускать людей на Украину, и без вмешательства генеральной прокуратуры эта ситуация не исправится", - заявила она журналистам на перроне вокзала в Перемышле.

"Наша команда сейчас садится в поезд снова, и мы будем ждать реакции генерального прокурора Украины",- сообщила Ю.Тимошенко.

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Тэги: УКРАИНА, ПОЛЬША, ПОЕЗД, ПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]