Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $307,5

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 августа 2017 года составляет 523,1 манат ($307,5 по текущему курсу), что на 6,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, строительстве.
По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 августа 2017 года составило 1 млн 524,9 тыс. человек. Из них 879 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 645,9 тыс. человек – в частном.
При этом 21,7% работников заняты в сфере образования, 19% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,7% - промышленности, 8,6% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,3%, - строительстве, 7,1% - госуправлении и обороне, 4,7% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,2% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,6% - финансовой и страховой деятельностью, 10,6% - прочих сферах экономики.
Р.Бабаев
Мэй планирует встречу с Алиевым – госминистр Великобритании
Баку и Токио намерены упростить визовый режим
Алиев наградил Дадли орденом «Достлуг» за вклад в развитие сотрудничества
НФПП до сих пор выделил кредиты на 24 млн манатов на проекты сфере табаководства, чаеводства и выращивания фундука
Предприниматели в Азербайджане с начала 2017г получили кредиты по линии НФПП на 74 млн манатов
Назарбаев: Казахстан согласен на продление ограничения добычи нефти при сохранении ее текущей цены
Президент Алиев выделил 1,5 млн манатов на орошение посевных площадей в селе Джоджуг Марджанлы
Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Лянкяране
Назарбаев рассказал о хороших отношениях Казахстана с соседями и планах посетить в октябре Россию
Российский турист найден повешенным в Анталье
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Банк ВТБ (Азербайджан) представляет обновленный «Кредит на образование»
Информация о проекте «Правил использования гражданских беспилотных летательных аппаратов»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов
В Армении всячески героизируют нацистских пособников – российское СМИ
Армения героизирует Нжде, хотя на уровне ОДКБ заявляет о недопустимости осквернения памяти воинов-освободителей в годы Второй мировой войны - СМИ