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СНГ 14.09.2017 13:31

Еврокомиссия хочет запросить у Совета ЕС мандат на переговоры с Россией по "Северному потоку - 2"

ЕС поддерживает альтернативные газопроводы в целях безопасности газоснабжения Евросоюза, и не намерен поддерживать такие проекты, как "Северный поток 2", которые не усиливают эту безопасность и создают доминирующую позицию на рынке, заявил член Еврокомиссии по энергетике Мигель Ариас Каньете.

"Проблема в том, что если бы мы могли напрямую применять европейское законодательство, мы бы это сделали, но наше законодательство проблематично в этом отношении. Поэтому было решено предпринять два действия. Во-первых, запросить мандат, чтобы Совет ЕС разрешил Еврокомиссии вести переговоры с РФ с целью применения всех принципов нашего нынешнего законодательства", - сказал еврокомиссар в четверг в Европарламенте в Страсбурге.

"Во-вторых, мы меняем законодательство таким образом, чтобы это больше не повторилось", - продолжил М.Ариас Каньете.

Он приветствовал высказывание в ходе дебатов одного из парламентариев о том, что правительству Германии также следует поддержать мандат Еврокомиссии, чтобы она могла иметь сильную позицию для переговоров с Россией.

"Северный поток 2" может иметь негативные последствия для других (газовых) коридоров", - убежден член ЕК. Поэтому, добавил он, мандат включает вопрос потенциального влияния этого газопровода на другие источники газоснабжения, так как в ЕС считают Украину "зоной надежного транзита", и ЕС продолжит сотрудничество с ней в данной области.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]