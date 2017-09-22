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Внешняя политика 22.09.2017 11:39

Баку заинтересован в углублении сотрудничества с Брюсселем – МИД Азербайджана

Азербайджан придает большое значение развитию сотрудничества со странами Европейского Союза, в том числе обеспечению гендерного равенства, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Азербайджан является надежным партнером Евросоюза и придает большое значение сотрудничеству с европейскими государствами, в том числе в вопросах обеспечения гендерного равенства и здоровья женщин», - сказал Х.Халафов в пятницу в Баку на форуме ПА «Евронест» программы Восточного партнерства ЕС, посвященного вопросам стимулирования гендерного равенства и здоровья женщин в странах Восточного партнерства.

Замминистра подчеркнул, что Баку заинтересован в скорейшем достижении соглашения о стратегическом партнерстве с Евросоюзом.

«Азербайджан является также надежным энергетическим партнером ЕС. Между нами подписан Меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере, Баку играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы. Реализованные с участием и по инициативе Азербайджана широкомасштабные транспортные проекты послужат расширению сотрудничества с Евросоюзом», - сказал он.

По его словам, власти Азербайджана уделяют внимание обеспечению гендерного равенства и здоровья женщин. «В нашей стране делается многое для активного вовлечения женщин в политическую, социальную и экономическую сферы жизни», - отметил Х.Халафов.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]