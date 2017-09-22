Баку заинтересован в углублении сотрудничества с Брюсселем – МИД Азербайджана

Азербайджан придает большое значение развитию сотрудничества со странами Европейского Союза, в том числе обеспечению гендерного равенства, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
«Азербайджан является надежным партнером Евросоюза и придает большое значение сотрудничеству с европейскими государствами, в том числе в вопросах обеспечения гендерного равенства и здоровья женщин», - сказал Х.Халафов в пятницу в Баку на форуме ПА «Евронест» программы Восточного партнерства ЕС, посвященного вопросам стимулирования гендерного равенства и здоровья женщин в странах Восточного партнерства.
Замминистра подчеркнул, что Баку заинтересован в скорейшем достижении соглашения о стратегическом партнерстве с Евросоюзом.
«Азербайджан является также надежным энергетическим партнером ЕС. Между нами подписан Меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере, Баку играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы. Реализованные с участием и по инициативе Азербайджана широкомасштабные транспортные проекты послужат расширению сотрудничества с Евросоюзом», - сказал он.
По его словам, власти Азербайджана уделяют внимание обеспечению гендерного равенства и здоровья женщин. «В нашей стране делается многое для активного вовлечения женщин в политическую, социальную и экономическую сферы жизни», - отметил Х.Халафов.
Р.Бабаев
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