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Дальнее зарубежье 22.09.2017 15:16

Высокопоставленный дипломат КНДР прибудет на следующей неделе на переговоры в Москву - южнокорейские СМИ

Глава отдела американских отношений МИД КНДР Чо Сон Ху, как ожидается, прибудет в Москву на переговоры с послом по особым поручениям МИД РФ Олегом Бурмистровым, сообщает в пятницу южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на неназванный источник.

По данным собеседника агентства, визит северокорейского дипломата запланирован на конец следующей недели.

Детали предстоящих переговоров неизвестны. Агентство предполагает, что стороны в ходе встречи, вероятно, обсудят связанные с безопасностью вопросы.

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Тэги: КНДР, РОССИЯ, ДИПЛОМАТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]