Высокопоставленный дипломат КНДР прибудет на следующей неделе на переговоры в Москву - южнокорейские СМИ

Глава отдела американских отношений МИД КНДР Чо Сон Ху, как ожидается, прибудет в Москву на переговоры с послом по особым поручениям МИД РФ Олегом Бурмистровым, сообщает в пятницу южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на неназванный источник.

По данным собеседника агентства, визит северокорейского дипломата запланирован на конец следующей недели.

Детали предстоящих переговоров неизвестны. Агентство предполагает, что стороны в ходе встречи, вероятно, обсудят связанные с безопасностью вопросы.