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Дальнее зарубежье 22.09.2017 18:40

Вашингтон продолжит дипломатические усилия для урегулирования проблемы КНДР - госсекретарь США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в пятницу заявил, что Вашингтон будет продолжать прилагать дипломатические усилия для решения северокорейской ядерной проблемы.

"Наши дипломатические усилия остаются интенсивными", - сказал Р.Тиллерсон в эфире телеканал Эй-Би-Си, однако отметил, что США рассматривают абсолютно любые варианты урегулирования проблемы КНДР.

По его словам, угроза президента США Дональда Трампа уничтожить Северную Корею, если она будет представлять угрозу для Вашингтона, свидетельствует о том, что он настроен очень серьезно.

Отвечая на вопрос журналиста Эй-Би-Си о том, каков будет ответ Вашингтона, если северокорейский лидер Ким Чен Ын решит испытать водородную бомбу в Тихом океане, Р.Тиллерсон отметил, что это решение будет принимать не он, а американский президент.

Госсекретарь также добавил, что США продолжают призывать Китай и Россию оказывать давление на Пхеньян для урегулирования ядерной проблемы.

Ранее в пятницу Д.Трамп написал в своем "Твиттере", что Ким Чен Ын в скором времени столкнется с беспрецедентными сложностями. Он также назвал северокорейского лидера сумасшедшим.

Во вторник президент США, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что будет готов "полностью уничтожить" КНДР, если эта страна будет представлять угрозу для Америки или ее союзников. В ответ северокорейский лидер Ким Чен Ын в пятницу выступил с заявлением, в котором пообещал принять "самые серьезные контрмеры в истории" в отношении США. Заявление Д.Трампа в ООН глава Северной Кореи назвал безумным.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КНДР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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