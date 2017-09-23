МАГАТЭ не должно оставаться в стороне от попыток найти выход из политико-дипломатического кризиса на Корейском полуострове, заявляют в МИД РФ

В Москве считают необходимым налаживание контактов между МАГАТЭ и Пхеньяном в целях урегулирования северокорейской ядерной проблемы, заявил директор департамента по вопросам нераспространения контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"МАГАТЭ не должно оставаться в стороне от попыток поиска политико-дипломатического урегулирования разрастающегося кризиса. Руководству агентства необходимо искать пути наведения мостов с северокорейскими представителями для выведения их на содержательный диалог по разрешению накопившихся проблем", - сказал М.Ульянов на 61-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

Выступление состоялось при принятии резолюции "Осуществление соглашения между агентством и КНДР о применении гарантий в связи с ДНЯО" 22 сентября, его текст опубликован в субботу на сайте российского МИД.

По словам М.Ульянова, российская сторона предлагала включить в проект поручение секретариату направить согласованную резолюцию представителям КНДР. "Однако... это предложение не нашло своего отражения в документе, поскольку некоторые наши партнеры по непонятным причинам категорически против любых контактов агентства с Пхеньяном", - отметил он.

Высокопоставленный дипломат добавил, что при согласовании данной резолюции был учтён ряд российских замечаний. В частности, "из текста были изъяты положения, выходившие за рамки компетенции МАГАТЭ и касавшиеся, в частности, запусков баллистических ракет". Были также несколько усилены формулировки относительно важности политико-дипломатических усилий.

Тем не менее, по словам М.Ульянова, принятый текст далек от совершенства, и есть обоснованные сомнения в том, что резолюция хоть как-то поспособствует урегулированию.

"При согласовании проекта мы отчетливо почувствовали, что его авторы делают ставку на дальнейшее наращивание давления на Пхеньян. Дескать, еще немного, и КНДР будет вынуждена принять требования международного сообщества. На самом деле оснований для столь радужных ожиданий мы не видим", - пояснил М.Ульянов.

Он также выразил недовольство тем, что в резолюцию не было включено упоминание о разработанной РФ и Китаем "дорожной карты" урегулирования. Авторы резолюции также отказались включить в текст призыв ко всем сторонам воздерживаться от провокационных действий и воинственной риторики.