США не нанесут удар по КНДР, потому что точно знают, что у Пхеньяна есть ядерная бомба - Лавров

США не осмелятся нанести удар по Северной Корее, потому что знают, что Пхеньян обладает ядерным оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По Ираку американцы ударили исключительно потому, что у них была стопроцентная информация о том, что не осталось там никакого оружия массового уничтожения", - сказал С.Лавров в интервью телеканалу НТВ в воскресенье, показанному на Дальнем Востоке.

"По (Северной) Корее американцы не нанесут удар, потому что они не то что подозревают, а они знают точно, что у нее есть ядерная бомба", - заявил министр.

"С таким анализом согласны практически все. И если этот анализ не будет осмыслен в США, а я надеюсь, к нему уже обратились некоторые аналитики и те, кто будет советовать в отношении принятия тех или иных решений, то мы, конечно, можем сорваться в очень непредсказуемое пике", - сказал С.Лавров.

По его словам, "при таком развитии событий будут страдать десятки, если не сотни тысяч ни в чем не повинных граждан в той же Южной Корее и в Северной Корее конечно же, в Японии, да и Россия с Китаем совсем рядом".

Отвечая на вопрос о том, как можно остановить поток взаимных угроз, звучащих из Вашингтона и Пхеньяна, С.Лавров сказал: "Только лаской, внушением, убеждением".