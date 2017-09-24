Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7008 EUR   2.0342 RUR   0.0294 GBR   2.3097 TRY   0.4864

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.66 Brent   56.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 26° Завтра 16° 23° 27 Сен 12° 19° 28 Сен 12° 17°

СНГ 24.09.2017 18:00

США не нанесут удар по КНДР, потому что точно знают, что у Пхеньяна есть ядерная бомба - Лавров

США не осмелятся нанести удар по Северной Корее, потому что знают, что Пхеньян обладает ядерным оружием, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По Ираку американцы ударили исключительно потому, что у них была стопроцентная информация о том, что не осталось там никакого оружия массового уничтожения", - сказал С.Лавров в интервью телеканалу НТВ в воскресенье, показанному на Дальнем Востоке.

"По (Северной) Корее американцы не нанесут удар, потому что они не то что подозревают, а они знают точно, что у нее есть ядерная бомба", - заявил министр.

"С таким анализом согласны практически все. И если этот анализ не будет осмыслен в США, а я надеюсь, к нему уже обратились некоторые аналитики и те, кто будет советовать в отношении принятия тех или иных решений, то мы, конечно, можем сорваться в очень непредсказуемое пике", - сказал С.Лавров.

По его словам, "при таком развитии событий будут страдать десятки, если не сотни тысяч ни в чем не повинных граждан в той же Южной Корее и в Северной Корее конечно же, в Японии, да и Россия с Китаем совсем рядом".

Отвечая на вопрос о том, как можно остановить поток взаимных угроз, звучащих из Вашингтона и Пхеньяна, С.Лавров сказал: "Только лаской, внушением, убеждением".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, США, КНДР


Похожие новости


В МИД РФ недоумевают в связи с реакцией Баку на ликвидацию "Всероссийского азербайджанского конгресса" В МИД РФ считают, что давление на власти Мьянмы может привести лишь к обострению ситуации в этой стране Москва надеется на продолжение взаимодействия членов Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху Рябков обсудил с главой МИД Казахстана сирийское урегулирование, ситуацию в Афганистане и ракетные пуски КНДР Лавров обсуждает с эмиром Катара кризис вокруг страны и ситуацию в Сирии Лавров заявил о готовности Москвы оказать содействие Кувейту в урегулировании катарского кризиса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]