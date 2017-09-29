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Дальнее зарубежье 29.09.2017 14:13

США не поддержат блокаду Иракского Курдистана, полагает американский конгрессмен

Конгрессмен от штата Аризона республиканец Трент Фрэнкс заявил курдскому телеканалу "Рудау", что США не согласятся на какую-либо форму блокады Иракского Курдистана, где недавно состоялся референдум о независимости.

"Мы были бы очень против этого, и мы будем стараться быть посредниками (в конфликте - ИФ) и прекратить это теми способами, которыми мы сможем", - сказал он.

"Любая попытка ввести блокаду против курдского народа несправедлива", - отметил он, добавив, что нельзя наказывать курдов за их стремление к свободе.

Кроме этого, он поделился предположением, что президент США Дональд Трамп также выступит против возможной блокады региона.

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. "За" его независимость проголосовали 92,73% избирателей.

Позднее на сессии иракского парламента, которую бойкотировали курдские парламентарии, депутаты поручил правительству Ирака принять строгие меры против Иракского Курдистана в связи с референдумом, который иракские депутаты назвали неконституционным.

С пятницы главное управление гражданской авиации Ирака объявило о приостановке работы аэропортов в Эрбиле и Сулеймании. Это произошло после того, как местные курдские власти отказались выполнять распоряжение Багдада о передаче аэропортов в ведение центральных властей, объяснив свою позицию отсутствием условий для этого.

Накануне официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что США, если их об этом попросят, будут готовы выступить в качестве посредника в переговорах между правительством Иракского Курдистана и центральным правительством Ирака в свете этого референдума.

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Тэги: США, ИРАК, КУРДИСТАН, БЛОКАДА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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