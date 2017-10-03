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Внешняя политика 03.10.2017 13:57

Президента Азербайджана ждут с визитом в Киеве – глава МИД Украины

В Киеве с нетерпением ожидают визита президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявил министр иностранных дел Украины Павло Климкин.

«В Украине с нетерпением ждут визита президента Азербайджана», - сказал П.Климкин на встрече с И.Алиевым во вторник в Баку, сообщает сайт главы государства.

Говоря об экономическом сотрудничестве, министр отметил значительное увеличение взаимного торгового оборота между Баку и Киевом за последние полгода.

В свою очередь, И.Алиев отметил высокий уровень азербайджано-украинских отношений.

Вспоминая визит президента Украины Петра Порошенко в Баку, глава азербайджанского государства подчеркнул, что он послужил толчком "к расширению возможностей сотрудничества между соответствующими структурами двух стран, особенно в торгово-экономической сфере и инвестициях".

И.Алиев отметил важность увеличения объема торгового оборота между двумя государствами, расширения экспортно-импортных операций и определения инвестиционных проектов.

Президент подчеркнул активное сотрудничество железнодорожных структур двух стран в международном формате.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]