Президента Азербайджана ждут с визитом в Киеве – глава МИД Украины

В Киеве с нетерпением ожидают визита президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявил министр иностранных дел Украины Павло Климкин.

«В Украине с нетерпением ждут визита президента Азербайджана», - сказал П.Климкин на встрече с И.Алиевым во вторник в Баку, сообщает сайт главы государства.

Говоря об экономическом сотрудничестве, министр отметил значительное увеличение взаимного торгового оборота между Баку и Киевом за последние полгода.

В свою очередь, И.Алиев отметил высокий уровень азербайджано-украинских отношений.

Вспоминая визит президента Украины Петра Порошенко в Баку, глава азербайджанского государства подчеркнул, что он послужил толчком "к расширению возможностей сотрудничества между соответствующими структурами двух стран, особенно в торгово-экономической сфере и инвестициях".

И.Алиев отметил важность увеличения объема торгового оборота между двумя государствами, расширения экспортно-импортных операций и определения инвестиционных проектов.

Президент подчеркнул активное сотрудничество железнодорожных структур двух стран в международном формате.

Р.Бабаев