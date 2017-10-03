Президента Азербайджана ждут с визитом в Киеве – глава МИД Украины

В Киеве с нетерпением ожидают визита президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявил министр иностранных дел Украины Павло Климкин.
«В Украине с нетерпением ждут визита президента Азербайджана», - сказал П.Климкин на встрече с И.Алиевым во вторник в Баку, сообщает сайт главы государства.
Говоря об экономическом сотрудничестве, министр отметил значительное увеличение взаимного торгового оборота между Баку и Киевом за последние полгода.
В свою очередь, И.Алиев отметил высокий уровень азербайджано-украинских отношений.
Вспоминая визит президента Украины Петра Порошенко в Баку, глава азербайджанского государства подчеркнул, что он послужил толчком "к расширению возможностей сотрудничества между соответствующими структурами двух стран, особенно в торгово-экономической сфере и инвестициях".
И.Алиев отметил важность увеличения объема торгового оборота между двумя государствами, расширения экспортно-импортных операций и определения инвестиционных проектов.
Президент подчеркнул активное сотрудничество железнодорожных структур двух стран в международном формате.
Р.Бабаев
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