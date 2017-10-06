Узбекистан пришлет самолет за пострадавшими в ДТП под Владимиром согражданами - посольство в Москве

Посол Узбекистана в Москве Бахром Ашрафханов выехал во Владимирскую область, где поезд столкнулся с автобусом, в котором ехали граждане республики, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе посольства.
"Мы в курсе ситуации, следим за ней. Сотрудник консульства уже выехал к месту происшествия, гражданам Узбекистана будет оказана вся необходимая помощь и содействие", - сказали в пресс-службе посольства.
"Наш посол также уже направился к месту происшествия", - добавил он.
По словам собеседника агентства, из Узбекистана прибудет самолет для эвакуации пострадавших в ДТП. "Самолет для эвакуации пострадавших будет", - сказал он, уточнив, что он прилетит в аэропорт Раменское.
Столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" произошло в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции "Покров".
Всего в автобусе, по предварительным данным, находились 57 пассажиров и водитель. По данным разным источников, в ДТП погибли от 15 до 21 человек, в том числе и водитель автобуса с казахстанскими номерами. По информации пресс-службы МИД Казахстана, в автобусе были 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана, один из которых погиб.
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